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В МИД оценили перспективы продления СНВ-3
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В МИД оценили перспективы продления СНВ-3 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Говорить о продлении договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) можно будет только после того, как США начнут выполнять его, заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
"Насчет недоговороспособности и в целом по ДСНВ. Мы сейчас вообще не рассматриваем такую возможность, потому что американцы внутри действующего договора ведут себя непотребно. Поэтому говорить о том, способны ли они на продление, можно будет только после того, когда они вернутся полностью к выполнению буквы и духа договора", — сообщил Ермаков на Ассамблее совета по внешней и оборонной политике.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.
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