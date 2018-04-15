Асад похвалил российские оружие

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями положительно отозвался о русском оружии, отметив его превосходство над западным, заявил депутат Госдумы Сергей Железняк.

По словам Железняка, Асад «положительно отозвался о русском оружии и отметил его превосходство над западным». В целом встреча с президентом САР, по словам члена комитета нижней палаты парламента по международным делам, прошла конструктивно, передает РИА «Новости».

Он отметил, что российские парламентарии на встрече с Асадом обсуждали сохранение исторического наследия в Сирии, которое пытались уничтожить террористы.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая также присутствовала на встрече, сообщила, что Асад назвал удары Запада по Сирии агрессией.

В первом заявлении после ударов по Сирии Асад заявил, что Западу нужно признать потерю контроля над ситуацией в САР.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. В связи с этим член Совфеда Алексей Пушков констатировал, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о фантастической работе сирийской ПВО.