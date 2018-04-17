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Адмирал рассказал о блокировке ВМФ британской субмарины
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Адмирал рассказал о блокировке ВМФ России британской субмарины близ Сирии 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command Image /
Британская субмарина класса Astute не смогла нанести ракетный удар по объектам в Сирии в результате грамотно проведенной противолодочной операции разнородных сил ВМФ России в Средиземном море, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.
По данным Times, вооруженная крылатыми ракетами и торпедами атомная субмарина королевских военно-морских сил Великобритании класса Astute не смогла участвовать в военной операции против Сирии, поскольку была вынуждена маневрировать в противостоянии с российскими подводными лодками. Газета сообщает, что британская подлодка "играла в кошки-мышки" в Средиземном море с одной или, возможно, двумя российскими субмаринами проекта 636.3 класса "Варшавянка", которые западные эксперты называют "Черными дырами" за тишину хода.
Издание отмечает, что британской подлодке также пришлось отрываться от двух российских фрегатов и противолодочного самолета. В связи с этим ей не удалось приблизиться на достаточное расстояние, чтобы нанести удары по Сирии, несмотря на то что до этого субмарина несколько дней пыталась избежать обнаружения.
"Это высокая оценка действий российских противолодочных сил. Поиск британской подводной лодки в заданном районе с обнаружением и слежением действительно был организован грамотно и проведен успешно", — заявил РИА Новости Валуев.
По его словам, "применялись разнородные силы: надводные, подводные корабли и противолодочная авиация".
"Такими силами можно организовать поиск подводной лодки с высокой степенью ее обнаружения. Что и было сделано. Российские фрегаты загнали британскую субмарину в район действия нашей подводной лодки, которая ее классифицировала и дала контакт самолету. С помощью магнитометра на его борту за этой лодкой можно следить вплоть до ее возвращения в базу", — отметил адмирал.
Он полагает, что у командира британской подлодки был бы шанс оторваться от преследования в случае встречи с одиночным надводным кораблем, самолетом либо дизельной субмариной.
"Фрегаты могут обнаруживать подлодку буксируемыми гидроакустическими станциями и в режиме шумопеленгования. От противолодочного самолета Ил-38 практически невозможно скрыться, если он явно обнаружил субмарину под перископом и обвеховал ее буями. Если этого не произошло, то самое простое — погрузиться на глубину и уйти от обнаружения магнитометром", — сказал Валуев.
По его мнению, атомная подводная лодка в состоянии оторваться от дизель-электрической в течение четырех-пяти часов. "Запас хода дизельной субмарины зависит от скорости. На скорости три узла она может ходить более пяти суток. На максимальной — считанные часы", — пояснил собеседник агентства.
"В любом случае пусть наши оппоненты запомнят на будущее: мы за потенциальным противником следили, следим и будем следить", — заключил российский адмирал.
США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетно-бомбовые удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Коалиция выпустила более 100 ракет, основная часть которых была перехвачена сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
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