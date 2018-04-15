Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях

Во время учебных стрельб России в Балтийском море шведские СМИ занимались тем, что нагоняли страх на жителей Швеции , понятия не имея, что на самом деле происходит, пишет Blekinge Läns Tidning.

«В Швеции значительная часть СМИ, особенно вечерние газеты и один из крупных телеканалов сбились с курса, освещая это событие. Выходили статьи под такими заголовками как «Здесь Россия готовится к большой войне на Балтике», — отмечает издание, заметив, что СМИ на самом деле не имели понятия, что происходит, передает RT.

Низшей точкой в действиях СМИ, считает газета, стали действия телевидения, которое вообще стало опрашивать жителей города Карлскруны о том, как им живется во время российских маневров. Но люди вообще понятия не имели о том, что происходит, отмечает BLT.

Утверждения же СМИ о том, что учения проходят в 15 километрах от шведского побережья, вообще было «чистейшей воды дезинформацией», пишет издание, так как территория Швеции тянется на расстоянии 22 километра от побережья.

«Таким образом шведские СМИ неосознанно поспособствовали формированию и распространению в Швеции страха перед относительно рудиментарными российскими маневрами», — пишет газета.

Отметим, что тревогу били и в Прибалтике: так, депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс заявил, что прибалтийской республике нужно наблюдать за российскими учениями в Балтийском море, чтобы не позволить им «испортить Пасху».

Речь идет о тренировочных ракетных пусках в Балтийском море, которые Россия провела 4-6 апреля.