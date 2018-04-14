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Советские ПВО оказались «умнее» американских ракет
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Видео: Ракетную атаку в Сирии отбили советские комплексы ПВО 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Reuters
Всего по объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, их перехватывали сирийские средства ПВО, которые были произведены еще в СССР. Речь идет о комплексах С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат".
"Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе", — сообщили в Минобороны.
На одном из роликов запечатлен запуск над ночным Дамаском противоракеты и разрыв в небе. Другой ролик показывает запуск противоракеты и ее полет.
Также сняты взрывы на земле. Над ночным Дамаском звучит тревожная сирена.
Впрочем, в Сети появились не только видеоролики, но и снимки. На некоторых фото показаны в небе следы от ракет.
Но в целом по разрозненным съемкам сложно понять общую картину происходящего. Как, впрочем, часто бывает в подобных случаях. Начинают поступать сообщения о первых пострадавших мирных жителях. Но информации о погибших в результате ракетного удара нет.
Ранее сообщалось, что значительная часть ракет, выпущенных по территории Сирии военными США, Франции и Великобритании были перехвачены сирийскими средствами ПВО.
Также отмечалось, что ни одна ракета не вошла в зону ответственности подразделений российских сил ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме.
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