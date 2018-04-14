Советские ПВО оказались «умнее» американских ракет

Видео: Ракетную атаку в Сирии отбили советские комплексы ПВО

Всего по объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, их перехватывали сирийские средства ПВО, которые были произведены еще в СССР. Речь идет о комплексах С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат".

"Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе", — сообщили в Минобороны.

На одном из роликов запечатлен запуск над ночным Дамаском противоракеты и разрыв в небе. Другой ролик показывает запуск противоракеты и ее полет.

Также сняты взрывы на земле. Над ночным Дамаском звучит тревожная сирена.

Впрочем, в Сети появились не только видеоролики, но и снимки. На некоторых фото показаны в небе следы от ракет.

Но в целом по разрозненным съемкам сложно понять общую картину происходящего. Как, впрочем, часто бывает в подобных случаях. Начинают поступать сообщения о первых пострадавших мирных жителях. Но информации о погибших в результате ракетного удара нет.

Франции и Ранее сообщалось, что значительная часть ракет, выпущенных по территории Сирии военными США Великобритании были перехвачены сирийскими средствами ПВО.

Также отмечалось, что ни одна ракета не вошла в зону ответственности подразделений российских сил ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме.