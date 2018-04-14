Какие страны атакуют Сирию?

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Трамп рассказал, какие страны наносят удар по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Операция в Сирии проходит с участием военнослужащих США, Франции и Великобритании, заявил американский президент Дональд Трамп, объявив начало операции.
"Совместная операция с ВС Франции и Великобритании сейчас началась, мы благодарим их", — сказал президент США в телевизионном обращении, которое показали в прямом эфире местные телеканалы.
Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.
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