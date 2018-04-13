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Опубликовано фото МиГ-31 с ракетой «Кинжал»
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Опубликовано фото МиГ-31 с ракетой «Кинжал» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Александр Шухов
В соцсети появилась фотография высотного перехватчика МиГ-31, предположительно вооруженного новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». Снимок сделан во время репетиции Парада Победы на полигоне Алабино в Московской области.
Снимок опубликован на странице фотографа Александра Шухова в соцсети «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что «Кинжал» впервые продемонстрируют публично в ходе воздушной части Парада Победы 9 мая.
О существовании этой новейшей системы впервые заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Отметим, что над Красной площадью, как ожидается, пролетит также пара истребителей Су-57 (ПАК ФА).
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