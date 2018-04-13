Опубликовано фото МиГ-31 с ракетой «Кинжал»

В соцсети появилась фотография высотного перехватчика МиГ-31, предположительно вооруженного новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». Снимок сделан во время репетиции Парада Победы на полигоне Алабино в Московской области

Снимок опубликован на странице фотографа Александра Шухова в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что «Кинжал» впервые продемонстрируют публично в ходе воздушной части Парада Победы 9 мая.

О существовании этой новейшей системы впервые заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Отметим, что над Красной площадью, как ожидается, пролетит также пара истребителей Су-57 (ПАК ФА).