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У РФ нашлись доказательства участия Британии в истории с химоружием
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У РФ нашлись доказательства участия Британии в истории с химоружием 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В распоряжении Минобороны РФ есть доказательства участия Великобритании в организации провокации с химоружием в Восточной Гуте. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает RT.
По словам Конашенкова, российским военным удалось найти и опросить участников съемок видеоролика, ставшего главным доказательством применения химоружия в сирийском городе Дума.
Участники съемок рассказали, что видео было постановочным, а доставленные в больницу Думы пострадавшие не имели признаков отравления химическим оружием.
Конашенков также сообщил, что Россия имеет доказательства непосредственного участия Великобритании в организации провокации.
«Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации», — заявил представитель Минобороны.
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