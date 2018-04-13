У РФ нашлись доказательства участия Британии в истории с химоружием

В распоряжении Минобороны РФ есть доказательства участия Великобритании в организации провокации с химоружием в Восточной Гуте. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков , передает RT. По словам Конашенкова, российским военным удалось найти и опросить участников съемок видеоролика, ставшего главным доказательством применения химоружия в сирийском городе Дума Участники съемок рассказали, что видео было постановочным, а доставленные в больницу Думы пострадавшие не имели признаков отравления химическим оружием. Конашенков также сообщил, что Россия имеет доказательства непосредственного участия Великобритании в организации провокации. «Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации», — заявил представитель Минобороны.