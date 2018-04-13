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Завершены летные испытания истребителя F-35
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Завершены летные испытания истребителя F-35 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Американский истребитель пятого поколения F-35 завершил программу летных испытаний.
11 апреля 2018 года палубный истребитель пятого поколения F-35C выполнил последний полет в рамках программы летных испытаний. Самолет поднялся в небо с авиабазы ВМС Патаксент-Ривер. Во время полета истребитель ВМС США F-35C CF-2 выполнил тестовую миссию, имея в качестве нагрузки бомбы GBU-31 Joint Direct Attack Munitions (JDAM) и ракеты класса «воздух — воздух» малой дальности AIM-9X Sidewinder.
Программу испытаний можно считать завершенной для всех трех модификаций крылатой машины. За спиной у нее чрезвычайно долгий и тяжелый путь. Всего за двенадцать лет испытаний истребители семейства F-35 выполнили 9,2 тысячи полетов, проведя в воздухе свыше 17 тысяч часов. За время выполнения программы не было серьезных происшествий, повлекших человеческие жертвы.
Отметим, что в рамках летных испытаний авиационной техники специалисты анализируют точные характеристики того или иного образца. Последние могут иметь отличия в сравнении с расчетными. Такого рода проверки выявляют особенности управления самолетом или вертолетом, обнаруживают имеющиеся концептуальные конструктивные недостатки, а также неполадки в работе агрегатов и бортовых систем. Летные испытания позволяют составить инструкцию по эксплуатации.
В настоящий момент самолеты F-35 уже находятся на вооружении. Первым из поступивших в распоряжение военных стал вариант с укороченным взлетом и вертикальной посадкой — F-35B. Американские морпехи эксплуатируют данную машину с июля 2015 года. С августа 2016-го ВВС США эксплуатируют F-35A — самую технологически простую и дешевую версию. В августе текущего года ВМС США планируют принять на вооружение палубный F-35C. Последний отличает наибольший среди всех версий радиус действия.
Стоимость полномасштабного производства самолетов, запланированного на 2019 год, составляет: 83,4 миллиона долларов для F-35A, 108,1 миллиона для F-35B и 93,3 миллиона — для F-35C. В дальнейшем эксперты прогнозируют снижение стоимости крылатой машины.
В последнее время самолет активно критикуют многие русскоязычные СМИ. Но такая критика часто бывает необоснованной. В свою очередь, уважаемые эксперты сходятся во мнении, что истребитель будет уступать в воздушном бою ранее принятому на вооружение F-22, но выигравать у него по цене и простоте эксплуатации. При этом, как показывают учебные бои, F-35 имеет почти полное превосходство над истребителями четвертого поколения.
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