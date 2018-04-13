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Россия предложит Индии МиГ-35
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Россия предложит Индии поставку истребителей МиГ-35 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия собирается участвовать в тендере на поставку Индии легких истребителей и будет предлагать новый самолет МиГ-35, сообщил журналистам в пятницу заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.
"Нас очень удовлетворяет то, что индийцам нужен самолет с двумя двигателями… Поэтому мы готовы участвовать в этом тендере, и я считаю, что у нас в этом плане хорошие перспективы", — сказал он на выставке Defexpo-2018.
МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха. Бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на дальности до 160 километров.
Ранее в ряде интернет-СМИ появлялись сообщения, что Россия ведет переговоры о поставке в Индию истребителей МиГ-35.
Оборонная выставка Defexpo-2018 проходит с 11 по 14 апреля в индийском Ченнаи.
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