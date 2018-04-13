Военные новости: какой будет будущая армия США

Американский генерал-майор в отставке Роберт Скейлс (Robert Scales) на днях написал большой материал о том, как в США подходят к прогнозированию ведения войны в будущем. Скейлс — интересная личность. Генерал Скейлс тридцать лет прослужил в армии США и завершил свою службу на посту начальника Военного колледжа армии США. В период с 1995 по 1997 годы он играл ключевую роль в проекте «Армия после следующей», задачей которого было представить подлинно футуристическое видение армии США в будущем. Проект, правда, закрыли в 2008 году.

На данную тему генерал еще в 2003 году опубликовал книгу «Желтый дым», где писал, что американские наземные вооруженные силы будущего — это сверхмобильные легкие подразделения, наделенные большой огневой мощью воздушной поддержки, которые молниеносно передвигаясь и черпая информацию из военного интернета и датчиков беспилотных машин, смогут побеждать неповоротливые и более многочисленные силы противника. Залог успеха — скорость и информированность обо всем, что происходит на поле боя. Скейлс видел армию будущего в виде автономных самодостаточных бригад численностью в пять тысяч человек, которые бы перебрасывались по воздуху. При этом внутри бригад ротация персонала должна происходить на минимальной основе — люди в подразделениях должны служить бок о бок годами и становиться настоящими «братьями по оружию».

В рамках проекта «Армия после следующей» прогнозировался горизонт событий до 2025 года. Сегодня Скейлс оценивает, что ему удалось предсказать, что нет, и что будет дальше, например, в 2045 году. Один из уроков, который вынес генерал из своего опыта прогнозирования, что существует большое искушение поддаваться увещеванию технократов, что новые технологии радикально и быстро изменят способы ведения войны, но на деле пока получается так, что противник поражает не новыми технологиями, а умением творчески использовать уже существующие.

России. Тем не менее, в марте этого года в Сенате США предложили создать Комиссию национальной безопасности по вопросам искусственного интеллекта. Бюджет комиссии на 2019 году составит 10 миллионов долларов. Члены комиссии будут следить за тем, чтобы США оставались глобальными лидерами в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, квантовых вычислений. Другое направление деятельности — это оценка рисков для безопасности США, которые вытекают из развития военного искусственного интеллекта и его внедрения в вооруженные силы в Китае

ВВС США на днях также опубликовали свои пожелания по бюджету на 2019 год и заодно пролили свет на то, каким они видят свой воздушный флот бомбардировщиков. В середине 2020-х в строй будет введен бомбардировщик B-21 «Рейдер» (Raider), а самолеты B-52, B-2 и B-1B пройдут масштабную модернизацию. Количество существующих бомбардировщиков должно быть увеличено со 157 машин до 175. К слову, в 1993 году у ВВС США было 290 бомбардировщиков. Американские генералы не устают повторять, что необходимо наращивать численность этих самолетов.

Основные технологические тренды в создании воздушного флота будущего — это применение искусственного интеллекта в сборе и анализе информации, внедрение спайки пилотируемых и беспилотных машин, использование автономных боеприпасов дальнего радиуса действия.

В совокупности и в теории все это должно позволить бомбардировщикам ВВС США наносить результативные удары издалека по вероятным противникам в лице России и Китая, которые обладают технологически развитыми системами противовоздушной обороны. В ВВС США также озабочены материальным обеспечением флота бомбардировщиков и отмечают, что необходима хорошо работающая логистика, которая бы бесперебойно обеспечивала наличие топлива, запасных частей и боеприпасов даже в ходе масштабных военных действий.

Впрочем, особый акцент делается на данных, компьютерных процессорах и искусственном интеллекте. Философия ВВС США будущего — это доминирование в наличии разведывательной информации, оперативной информации и ее анализе, что должно дать и боевой результат применения бомбардировщиков. Несмотря на то, что вскоре B-2 будут выведены из состава ВВС, даже на оставшееся время они будут переоснащены новыми процессорами, которые «в тысячи раз быстрее» тех, что работают на этих машинах сегодня. Компьютерная начинка также должна позволить самолетам лучше определять местоположение радаров противника и прокладывать оптимальный путь между ними. B-2 также будут вооружены крылатыми ракетами, способными нести ядерные боеголовки.

Что касается бомбардировщиков B-52, то срок использования 76 оставшихся в строю машин продлен до 2050 года. Самолеты будут модернизированы так, что смогут нести больше бомб во внутреннем отсеке. B-52 получат новую авионику, средства связи, навигационные приборы и средства подавления сигнала радаров противника.

На 2019 год Пентагон запросил на 3,447 больше дронов, чем в 2018 году. Бюджет на закупку беспилотников планируется увеличить на 27%. Речь, безусловно, не идет только об ударных дронах, но и как о разведывательных беспилотниках, включая морские и подводные, так и о средствах борьбы с дронами противника. Военные хотят потратить на эти нужды 9,39 миллиарда долларов, из которых более одного миллиарда уйдет на системы и боеприпасы для поражения дронов врага.

В 2013 году совокупный бюджет Пентагона на беспилотники был в два раза меньше. Эксперты отмечают небывалый спрос Пентагона на эти машины. При этом не ожидается резкого увеличения закупки крупных ударных дронов — акцент будет сделан на приобретении большего числа малоразмерных и дешевых беспилотников. Ожидается, что Пентагон пучит как минимум две тысячи только одних новых квадрокоптеров. Около 40 миллионов долларов будет выделено на экспериментальное подразделение в армии, которое будет тестировать использование наземных беспилотных систем. 2019 год также станет первым годом, когда военно-морские силы США потратят больше денег на дроны, чем военно-воздушные.

Оборонно-промышленный комплекс США пытается угнаться за спросом Пентагона, готов удовлетворить нужды ВМС США и предлагает новые модели. Моряки хотят видеть беспилотники, которые могли бы дольше находиться в море в автономном режиме, брать больше полезного веса и оперировать в тяжелых погодных условиях. Большой интерес проявляется к машинам, способным находить морские мины и искать подводные лодки противника.

На недавно прошедшей военно-технической выставке в США компанией «Гидроид» (Hydroid) был представлен подводный беспилотник «Ремус M3V» длиной менее одного метра. Этот «малыш», внешне напоминающий небольшую торпеду, может развивать скорость до 10 узлов и нырять на глубину в 300 метров. Дрон стоит недорого и предназначен для ведения разведки под водой. Другая компания представила дрон, который призван сканировать дно и следовать впереди кораблей ВМС США, передавая им информацию о рельефе и препятствиях. Еще одна новинка — это подводная зарядная станция для дронов. Станция может быть сброшена с корабля или вертолета в море на глубину до трех тысяч метров. Подводные дроны будут способны заряжаться в ходе своих миссий без всплытия на поверхность.

Техника техникой, но в армии США также задумались о том, чтобы увеличить срок базовой первичной десятинедельной подготовки солдат — курса молодого бойца. Руководство сухопутных сил считает, что пришло время обращаться с солдатами не как с инструментами ведения войны, а как с профессиональными атлетами и принять на вооружение для всей армии опыт подготовки войск специального назначения. С февраля этого года в Форт Джексоне в Южной Каролине в тестовом режиме начали внедрять нововведения. Особый упор будет сделан не только на физической подготовке, но и на дисциплине. По мнению американских генералов дисциплина в нынешней армии США хромает, солдаты слишком часто подвергают сомнению приказы вышестоящих по званию, не выполняют инструкции и проявляют панибратские отношения с офицерским составом. Также руководство армии недовольно тем, что солдаты не умеют вызывать подмогу по рации, не могут эффективно использовать мушку на оружии и не знают историю вооруженных сил США, но в итоге солдаты на курсах первичной подготовки пока будут больше маршировать на плацу и устраивать больше состязаний между подразделениями.