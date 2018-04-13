Британия отправила к Сирии самолет управления нанесением ударов

Великобритания отправила в Восточное Средиземноморье самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R1 (ASTOR). Он вылетел с авиабазы Уоддингтон в четверг, 12 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные авиационных ресурсов.

Отмечается, что в 18:00 по московскому времени разведчик с бортовым номером ZJ690 был зафиксирован к востоку от греческого острова Крит. Пока не известно, приземлится ли он на британской авиабазе Акротири на Кипре или полетит к берегам Сирии

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС Великобритании в случае начала силовой операции в Сирии будут наносить удары с военной базы Акротири на Кипре. При необходимости к атаке подключится эсминец Королевского флота типа 45 HMS Duncan.

Кроме того, Лондон направил к Сирии подводный флот.