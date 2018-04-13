Названы потенциальные цели ударов США по Сирии

Восемь объектов: CNBC назвал потенциальные цели ударов США по Сирии

США рассматривают в качестве целей для ударов в Сирии восемь объектов, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник.

В списке восьми потенциальных целей фигурируют два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, якобы имеющее отношение к производству химического оружия. В каких районах САР располагаются эти объекты, источник не уточнил.

Собеседник телеканала также сообщил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские ВКС, рассчитывая на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.

Семь разведывательных полетов

Данные мониторинга полетов военной авиации, которые опубликованы в Twitter-аккаунте Mil Radar, свидетельствуют, что за последние сутки семь американских военных самолетов провели разведывательные миссии в восточном Средиземноморье вблизи побережья Сирии, где располагаются российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Речь идет о шести противолодочных патрульных самолетах ВМС США P-8A Poseidon, которые вылетали с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а также о самолете радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II, который вылетел с базы на греческом острове Крит.

Окончательное решение не принято

Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами. Президент позднее поговорит с президентом ( Франции Эммануэлем) Макроном и премьер-министром ( Великобритании Терезой) Мэй сегодня вечером", — заявила Сандерс.

Джеймс Мэттис. Ранее о том, что Трамп не определился с ударом по Сирии, сообщил глава Пентагона

Сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте

Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума . Западные страны обвинили в этом официальный Дамаск . Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии.

В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.