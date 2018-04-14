Ещё
Пентагон рапортовал о завершении удара по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон рапортовал о завершении первого удара по Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Mass Communication Specialist 1st Class Eric Garst/U.S. Navy/Handout / REUTERS
Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил о завершении первого удара по Сирии. Его слова передает агентство Reuters.
По его словам, удар был однократным, дополнительные атаки пока не планируются, но не исключены.
Министр уточнил, что на этот обстрел было потрачено в два раза больше ресурсов, чем при атаке в 2017 году. Целями для сегодняшнего обстрела были выбраны предприятия по разработке и производству химоружия. «В прошлом году [президент Сирии Башар] Асад не принял сигнал. Сегодня мы с нашими союзниками ударили мощнее. Мы послали сигнал Асаду и его подчиненным-убийцам, что они не должны совершать еще одну химатаку», — сказал он.
Мэттис добавил, что в ходе удара сообщений о потерях США не поступало.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
 Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ ответили на удары США по Сирии453
«Россию хотят поставить на колени»462
Китай встанет на сторону России88
В Сирии гибнут гражданские49
Названа причина нанесения удара по Сирии52
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение