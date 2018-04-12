«Перекоп» дошел до Аравийского моря

Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» отрабатывает задачи дальнего похода в западной части Аравийского моря

Учебный корабль (УК) «Перекоп» Военно-Морского Флота (ВМФ) России отрабатывает задачи дальнего похода в западной части Аравийского моря, следуя утвержденным курсом из Севастополя во Владивосток

На борту корабля находятся более 200 курсантов 2-го и 4-го курса Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) Военного учебно-научного центра ВМФ, которым представилась возможность пройти штурманскую практику в различных климатических зонах и широтах морей и океанов.

Двухмесячный поход УК с Черноморского на Тихоокеанский флот осуществляется по плану Главного командования ВМФ России. Поход начался 1 апреля и стал первым в истории дальних походов Военно-морского института с точки зрения географии и маршрута движения корабля (Севастополь — Владивосток).

На борту УК «Перекоп» курсанты в соответствии с программой практики участвуют во внутрикорабельных учениях по организации всех видов обороны одиночного корабля в море, а также совершенствуют навыки несения штурманской вахты при движении корабля в морских районах, обладающих различными навигационными особенностями.

Командир похода и руководитель морской практики курсантов — начальник Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) контр-адмирал Владимир Соколов

В ходе двухмесячной практики перед курсантами штурманского факультета 4-го курса стоит задача получить допуск к самостоятельному несению штурманской вахты, а курсантам 2-го курса — закрепить на практике теорию кораблевождения, включая астронавигацию.