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«Перекоп» дошел до Аравийского моря
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Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» отрабатывает задачи дальнего похода в западной части Аравийского моря 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Учебный корабль (УК) «Перекоп» Военно-Морского Флота (ВМФ) России отрабатывает задачи дальнего похода в западной части Аравийского моря, следуя утвержденным курсом из Севастополя во Владивосток.
На борту корабля находятся более 200 курсантов 2-го и 4-го курса Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) Военного учебно-научного центра ВМФ, которым представилась возможность пройти штурманскую практику в различных климатических зонах и широтах морей и океанов.
Двухмесячный поход УК с Черноморского на Тихоокеанский флот осуществляется по плану Главного командования ВМФ России. Поход начался 1 апреля и стал первым в истории дальних походов Военно-морского института с точки зрения географии и маршрута движения корабля (Севастополь — Владивосток).
На борту УК «Перекоп» курсанты в соответствии с программой практики участвуют во внутрикорабельных учениях по организации всех видов обороны одиночного корабля в море, а также совершенствуют навыки несения штурманской вахты при движении корабля в морских районах, обладающих различными навигационными особенностями.
Командир похода и руководитель морской практики курсантов — начальник Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) контр-адмирал Владимир Соколов.
В ходе двухмесячной практики перед курсантами штурманского факультета 4-го курса стоит задача получить допуск к самостоятельному несению штурманской вахты, а курсантам 2-го курса — закрепить на практике теорию кораблевождения, включая астронавигацию.
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