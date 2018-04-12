Названы возможные цели для удара США по Сирии

Целями американских ракет в Сирии станут восемь объектов сирийского правительства. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственный источник.
В частности, среди целей называются два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, на котором, по мнению США, производится химическое оружие.
При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис ранее в четверг отказался отвечать на вопросы журналистов о ракетном ударе США по Сирии, заявив, что президент США Дональд Трамп еще не принял решения по данному вопросу.
Дональд Трамп обвинил Россию в поддержке главы Сирии Башара Асада, якобы применившего против своих граждан химическое оружие.
В воскресенье западные СМИ сообщили, что в сирийском городе Дума был применен токсичный газ, в результате чего погибли десятки человек. Об этом сообщает Рамблер.