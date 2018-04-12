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В Индии показали крупнокалиберный автомат ШАК-12
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На военном салоне в Индии показали крупнокалиберный автомат ШАК-12 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Ростех
Впервые за рубежом демонстрируется крупнокалиберный автомат ШАК-12. Также Россия и Индия обсудили возможность совместной разработки малых неатомных субмарин.
В рамках Defexpo India-2018 показан оригинальный штурмовой автоматный комплекс ШАК-12. Это очень грозное оружие ближнего боя для подразделений специального назначения. Калибр его 12,7 мм — такой же, как у широко известного пулемета ДШК. Правда, калибр патрона — 12,7х55 мм. По длине гильза в два раза меньше пулеметной, что позволяет стрелять с плеча, а не со станковой треноги. Есть еще ряд решений, значительно уменьшивших отдачу. Но при этом убойная сила крупнокалиберного автомата на ближних дистанциях такая же, как у пулемета.
По мнению экспертов, ШАК-12 — идеальное оружие для контртеррористических и иных силовых операций в условиях населенных пунктов. Пули, выпущенные из этого автомата на ближней дистанции, пробивают кирпичные стены, все типы бронежилетов и поражают легкобронированную технику.
Штурмовой автоматный комплекс построен по компоновочной схеме "булл-пап" — магазин емкостью до 20 патронов находится за спусковым механизмом. Данная схема сокращает длину оружия, а входящие в комплект глушители различного типа обеспечивают значительное снижение уровня звука и исключение дульного пламени при стрельбе.
Другая новость с оружейного салона состоит в том, что Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России с зарубежными странами предложила реализовать совместный российско-индийский проект по созданию малой неатомной подводной лодки. Если все сложится, то проект станет не менее значимым, чем создание российско-индийской крылатой ракеты "БраМос". Предлагается спроектировать и построить головную субмарину, после чего полностью передать все технологии индийской стороне, чтобы она могла самостоятельно производить эти подлодки.
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