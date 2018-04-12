Посол Израиля рассказал о канале военной связи с РФ

Посол Израиля рассказал о канале военной связи с Россией

Посол Израиля в России Гарри Корен заявил, что у израильских и российских военных есть постоянный канал связи по ситуации в Сирии.

У российских и израильских военных есть постоянный канал связи по ситуации в Сирии, и он эффективно работает, сообщил посол Израиля в Москве Гарри Корен.

«У нас есть постоянный контакт, постоянный канал связи. Он работает и вполне эффективно», — приводит РИА Новости слова посла.

По словам Корена, у Израиля есть оперативные каналы связи по Сирии и с США.

Ранее президент России Владимир Путин призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от дестабилизирующих действий в Сирии.