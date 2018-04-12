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Посол Израиля рассказал о канале военной связи с РФ
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Посол Израиля рассказал о канале военной связи с Россией 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
Посол Израиля в России Гарри Корен заявил, что у израильских и российских военных есть постоянный канал связи по ситуации в Сирии.
У российских и израильских военных есть постоянный канал связи по ситуации в Сирии, и он эффективно работает, сообщил посол Израиля в Москве Гарри Корен.
«У нас есть постоянный контакт, постоянный канал связи. Он работает и вполне эффективно», — приводит РИА Новости слова посла.
По словам Корена, у Израиля есть оперативные каналы связи по Сирии и с США.
Ранее президент России Владимир Путин призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от дестабилизирующих действий в Сирии.
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