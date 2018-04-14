В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию

«Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию ЗРС С-300. С учетом произошедшего, считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса», — сказал Рудской.

По его словам, С-300 может получить не только Сирия, но и другие страны.

Таким образом в российским Генштабе отреагировали на ночной обстрел сирийской территории крылатыми ракетами.