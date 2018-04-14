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В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва готова вернуться к обсуждению поставок систем ЗРК комплексов С-300 в Сирию. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской.
«Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию ЗРС С-300. С учетом произошедшего, считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса», — сказал Рудской.
По его словам, С-300 может получить не только Сирия, но и другие страны.
Таким образом в российским Генштабе отреагировали на ночной обстрел сирийской территории крылатыми ракетами.
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