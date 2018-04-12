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В сирийском небе замечены российские «летающие радары»
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В сирийском небе замечены российские «летающие радары» 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В небе над Сирией замечены российские «летающие радары» и разведывательные самолеты. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.
Над территорией провинции Хама заметили самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 и самолет дальнего радиолокационного наведения А-50У.
В конце февраля сообщалось, что в Сирию на авиабазу Хмеймим прибыли четыре истребителя Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У создан на базе военно-транспортной машины Ил-76. Установленный на борт многофункциональный радиотехнический комплекс используется для обнаружения воздушных, надводных и наземных целей, передачи целеуказания и координации действий союзных сил. Фактически такой самолет является комбинацией мощной радиолокационной станции воздушного базирования и летающего командного пункта.
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