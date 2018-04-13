Ещё
Италия отказалась от участия в военной акции против Дамаска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Италия отказалась от участия в возможной военной акции против сирийского Дамаска 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: pixabay
В итальянском правительстве заявили, что стабильное решение по Сирии может быть достигнуто только путем мирного урегулирования.
Итальянский премьер Паоло Джентилони заявил, что Италия не будет принимать участие в возможной военной компании против сирийского правительства, которая может начаться из-за якобы прошедшей в Сирии химической атаки.
Джентилони отметил, что правильного и стабильного решения по ситуации в Сирии можно достигнуть только мирным путем. При этом премьер упомянул, что заключенные ранее соглашения не позволят Италии не оказать логистическую поддержку союзникам, которые решат развернуть военную компанию против Дамаска. Слова премьера передают «Известия».
Напомним, ранее ряд так называемых неправительственных организаций заявили о том, что в сирийской Думе вооруженными силами Сирии якобы была сброшена бомба с хлором. Российское Министерство обороны опровергло данную информацию.
ТК «Звезда»: последние новости
Посол Израиля рассказал о канале военной связи с Россией Пентагон отказался раскрыть информацию о полете «самолета судного дня» Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» отрабатывает задачи дальнего похода в западной части Аравийского моря
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии208
Названы возможные цели для удара США по Сирии465
Суд изменил приговор Улюкаеву226
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники302
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии71
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение