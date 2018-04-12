США нарастят свои вооруженные силы

Америка намерена наращивать свои вооруженные силы

«Национальная оборонная стратегия США предусматривает восстановление превосходства американских вооруженных сил в эпоху, когда возобновилось соперничество великих держав. — заявил он. — Политика в области развития ядерных сил предусматривает создание эффективного ядерного сдерживания — современного, устойчивого, гибкого, готового к применению и адаптированного к угрозам, возникающим сейчас».

Кроме того, Пентагон запрашивает увеличение финансирования на проведение операций в ближневосточном регионе.

«Бюджет 2019 года предусматривает продолжение увеличения закупок предпочтительного и современного вооружения и покрытия потребностей текущих действий на Ближнем Востоке и отражает потребность в большем количестве резервов», — сказал Мэттис, не назвав конкретные цифры.

Открывая слушания, председатель комитета Мак Торнберри отметил, что, «как свидетельствуют события в Сирии , мир не будет ожидать, пока наши ВС укрепят свою мощь».