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США нарастят свои вооруженные силы
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Америка намерена наращивать свои вооруженные силы 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Reuters
США намерены добиваться наращивания своих вооруженных сил для сохранения военного превосходства. Об этом заявил на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил Конгресса США, посвященных бюджетному запросу министерства обороны страны на 2019 финансовый год, глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.
«Национальная оборонная стратегия США предусматривает восстановление превосходства американских вооруженных сил в эпоху, когда возобновилось соперничество великих держав. — заявил он. — Политика в области развития ядерных сил предусматривает создание эффективного ядерного сдерживания — современного, устойчивого, гибкого, готового к применению и адаптированного к угрозам, возникающим сейчас».
Кроме того, Пентагон запрашивает увеличение финансирования на проведение операций в ближневосточном регионе.
«Бюджет 2019 года предусматривает продолжение увеличения закупок предпочтительного и современного вооружения и покрытия потребностей текущих действий на Ближнем Востоке и отражает потребность в большем количестве резервов», — сказал Мэттис, не назвав конкретные цифры.
Открывая слушания, председатель комитета Мак Торнберри отметил, что, «как свидетельствуют события в Сирии, мир не будет ожидать, пока наши ВС укрепят свою мощь».
«Мы уже проводили слушания для рассмотрения тех вызовов, которые брошены США: от вопросов боеготовности до угроз в космосе и в киберпространстве, — добавил он. — Мы внимательно следим за тем, что предпринимают наши противники». По его словам, в центре внимания нынешних слушаний «вопрос о том, насколько предлагаемый администрацией военный бюджет отвечает потребностям национальной безопасности».
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