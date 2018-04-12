США могут разместить ядерные ракеты на кораблях

США не исключают размещения крылатых ядерных ракет на боевых кораблях

"Одно из дополнений, — возможно, вернуть ядерные крылатые ракеты на корабли ВМС, они ранее там были. Второе — это разместить небольшое количество вооружения с зарядом малой мощности на подводных лодках, несущих баллистические ракеты", — сказал он на слушаниях в профильном комитете нижней палаты конгресса США, посвященных бюджету оборонного ведомства на 2019 год.

По словам Мэттиса, США сейчас изучают варианты того, как с минимальными затратами поставить России "шах и мат" и вынудить Москву вернуться к соблюдению договора.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности по ДРСМД.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД. В конгрессе США неоднократно звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США не предпринимали.

По мнению российской стороны, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты — последние запрещены договором о РСМД к размещению на суше.