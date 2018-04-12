Ещё
США могут разместить ядерные ракеты на кораблях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США не исключают размещения крылатых ядерных ракет на боевых кораблях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston Jones
США не исключают размещения крылатых ядерных ракет на кораблях и ядерных ракет малой мощности на подводных лодках, чтобы заставить Россию вернуться к выполнению договора РСМД, заявил в четверг глава министерства обороны США Джеймс Мэттис.
"Одно из дополнений, — возможно, вернуть ядерные крылатые ракеты на корабли ВМС, они ранее там были. Второе — это разместить небольшое количество вооружения с зарядом малой мощности на подводных лодках, несущих баллистические ракеты", — сказал он на слушаниях в профильном комитете нижней палаты конгресса США, посвященных бюджету оборонного ведомства на 2019 год.
По словам Мэттиса, США сейчас изучают варианты того, как с минимальными затратами поставить России "шах и мат" и вынудить Москву вернуться к соблюдению договора.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности по ДРСМД.
Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД. В конгрессе США неоднократно звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.
При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США не предпринимали.
По мнению российской стороны, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты — последние запрещены договором о РСМД к размещению на суше.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.
РИА Новости: последние новости
Эксперт прокомментировал сообщения об уходе российских кораблей из Тартуса СМИ сообщили о готовности ВВС Британии нанести удары по Сирии США встревожены заявлениями России о новом оружии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву60
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии123
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии78
Суд фактически разрешил курить в самолетах201
Что Россия может сделать Западу407
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение