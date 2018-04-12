На Черноморском флоте прошло учение по высадке десанта

На Черноморском флоте прошло учение по высадке морского десанта

На подходе к назначенному месту десантные корабли выполнили стрельбу по берегу артиллерией и комплексами неуправляемых реактивных снарядов по мишеням, которые имитировали огневые точки противодесантной обороны условного противника.

Экипажи кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота в районе полигона Опук отработали вопросы по высадке морского десанта.

На начальном этапе учения ракетные корабли решали задачи по защите отряда десантных кораблей на переходе морем и огневому поражению корабельных групп условного противника при высадке десанта.

Для скрытия сил высадки экипажи кораблей поставили специальную аэрозольную завесу на выбранный участок побережья.

На подходе к назначенному месту десантные корабли выполнили стрельбу по берегу артиллерией и комплексами неуправляемых реактивных снарядов по мишеням, которые имитировали огневые точки противодесантной обороны условного противника.

Сейчас, после проведения учения, корабельные группировки возвращаются в пункты постоянного базирования.