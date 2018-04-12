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На Черноморском флоте прошло учение по высадке десанта
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На Черноморском флоте прошло учение по высадке морского десанта 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На подходе к назначенному месту десантные корабли выполнили стрельбу по берегу артиллерией и комплексами неуправляемых реактивных снарядов по мишеням, которые имитировали огневые точки противодесантной обороны условного противника.
Экипажи кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота в районе полигона Опук отработали вопросы по высадке морского десанта.
На начальном этапе учения ракетные корабли решали задачи по защите отряда десантных кораблей на переходе морем и огневому поражению корабельных групп условного противника при высадке десанта.
Для скрытия сил высадки экипажи кораблей поставили специальную аэрозольную завесу на выбранный участок побережья.
На подходе к назначенному месту десантные корабли выполнили стрельбу по берегу артиллерией и комплексами неуправляемых реактивных снарядов по мишеням, которые имитировали огневые точки противодесантной обороны условного противника.
Сейчас, после проведения учения, корабельные группировки возвращаются в пункты постоянного базирования.
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