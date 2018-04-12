B-52 получит «стелс»-ракету с ядерной боевой частью

B-52 получит новую «стелс»-ракету с ядерной боевой частью

Издание Flightglobal сообщает, что Военно-воздушные силы США выдали компании Boeing Defense, Space & Security (подразделение Boeing) контракт стоимостью 250 миллионов долларов, предполагающий интеграцию в состав арсенала бомбардировщика B-52H новой малозаметной крылатой ракеты LRSO.

Небезынтересную информацию по этому поводу приводит и авторитетное военное издание Jane’s. По его данным, в рамках контракта 76 стратегических бомбардировщиков B-52H пройдут модернизацию с 2019 по 2023 год (с учетом дополнительного года, если потребуется). В рамках модернизации подрядчик предоставит программное обеспечение и гарантирует материально-техническую часть. Обучение специалистов пройдет на одном из объектов Boeing в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США).

Также сообщается, что сейчас сразу несколько крупных оборонных предприятий конкурируют за право разрабатывать LRSO. Согласно же информации, озвученной ранее, перспективное оружие получит ядерную боевую часть и сможет поражать цели на расстоянии до пяти тысяч километров. Ракету будут применять для поражения особо защищенных объектов вероятного противника.

Конкурс на разработку Long Range Stand Off Weapon объявили в 2012 году. В 2013-м финансовом году на разработку этой ракеты ВВС США выделили два миллиона долларов, а в 2014-м — пять миллионов.

Издание Inside Defense утверждает, что американские военные намерены закупить тысячу новых ракет общей стоимостью около 17 миллиардов долларов. Принять LRSO на вооружение хотят в середине 2020-х годов, а к 2030-му эта крылатая ракета, предположительно, полностью вытеснит из арсенала американских ВВС крылатые ракеты AGM-86B и AGM-129A. В качестве потенциальных носителей изделия уже называли как ныне используемые стратегические бомбардировщики, так и перспективный самолет B-21 Raider.

Ранее, напомним, появились неожиданные сведения о планах ВВС США списать в обозримом будущем малозаметные стратегические бомбардировщики B-2. Вероятной причиной такого решения эксперты считают дороговизну крылатой машины. Ее функции выполнит уже упомянутый «Рейдер», вероятный внешний облик которого нам недавно показали. При этом основным самолетом дальней бомбардировочной авиации ВВС США как минимум до 2030 года останется B-52.