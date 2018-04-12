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Катер проекта «Раптор» спустили на воду в Петербурге
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Катер проекта «Раптор» спустили на воду в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Патрульный катер проекта 03160 "Раптор", предназначенный для ВМФ РФ, спустили на воду в Петербурге. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.
"Катер после проведения испытаний войдет в состав Балтийского флота. Патрульные катера проекта 03160 строятся на заводе "Пелла" по заказу Военно-морского флота", — сообщили в российском военном ведомстве.
"Рапторы" отличаются высокими характеристиками управляемости и маневренности, а также эффективным для своего класса вооружением. Они могут доставлять группу из 20 морских пехотинцев для высадки в назначенном районе, нести патрульную службу, перехватывать и задерживать малые суда.
Район плавания катера — прибрежная зона морей, проливы, устья рек с удалением от пункта базирования на 100 миль.
Длина катера — 16,9 метра, ширина — 4,1 метра, осадка — 0,9 метра, экипаж — три человека. Вооружен "Раптор" двумя пулеметами "Печенег" калибра 7,62 мм. Этот бронированный катер развивает скорость до 50 узлов.
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