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МиГ-31 с «Кинжалом» покажут на параде
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СМИ: МиГ-31 с ракетой «Кинжал» готовится к участию в авиапараде над Красной площадью 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Истребитель МиГ-31БМ с новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракетой (комплекс "Кинжал") готовится к участию в авиационной части Парада Победы, сообщило британское информационно-аналитическое агентство Jane's.
По данным издания, на первой репетиции парада, состоявшейся 9 апреля на учебном полигоне Алабино в Подмосковье, строй самолетов замыкали два истребителя МиГ-31БМ, один из которых был оснащен "Кинжалом".
Представители российского Минобороны отказались комментировать ТАСС данную информацию.
Впервые о проекте авиационного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, носителем которой выступает истребитель МиГ-31БМ, сообщил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта. По его словам, ракета, летящая более чем в 10 раз быстрее звука, благодаря возможности маневрировать способна преодолевать существующие и перспективные системы ПРО и ПВО. С 1 декабря 2017 года "Кинжал" несет опытно-боевое дежурство.
Традиция проводить военно-воздушные парады над Красной площадью в дни праздников, прерванная в 1956 году, была возобновлена в 2008 году. В этом году, как ожидается, в воздушной части Парада Победы примут участие стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24П. Кроме того, впервые будет представлен истребитель 5-го поколения Су-57.
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