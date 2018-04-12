ВМФ перейдет на новые корабли на единой платформе

ВМФ России в будущем перейдет на новые корабли на единой платформе

По словам замминистра Минобороны, это очень перспективная технология, за ней — будущее российского флота. Разработчики уже представили свои проекты на бумаге. Речь идет о комбинации тральщика и малого корвета.

Средне-Невский судостроительный завод, на котором побывал Юрий Борисов, провел масштабную реконструкцию. Готовы два новых цеха по сборке корпусов. Возводится еще один — для спуска судов, длина которых сто метров, а ширина — семнадцать.

На заводе делают тральщики проекта 12700. Они спроектированы в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" . Предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях морских баз. Корпус тральщика выполнен из монолитного стеклопластика методом вакуумной инфузии. Это обеспечивает ему высокую прочность и увеличивает срок службы по сравнению с кораблями, корпуса у которых — стальные.

Всего запланировано построить одиннадцать тральщиков данного проекта. Головной корабль "Александр Обухов" уже стоит на вооружении ВМФ РФ.