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ВМФ перейдет на новые корабли на единой платформе
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ВМФ России в будущем перейдет на новые корабли на единой платформе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военно-морской флот России в перспективе планируют перейти на новые корабли на единой платформе из композитных материалов — стекла и пластика. Об этом пишут РИА Новости, цитируя заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, посетившего Средне-Невский судостроительный завод.
По словам замминистра Минобороны, это очень перспективная технология, за ней — будущее российского флота. Разработчики уже представили свои проекты на бумаге. Речь идет о комбинации тральщика и малого корвета.
Средне-Невский судостроительный завод, на котором побывал Юрий Борисов, провел масштабную реконструкцию. Готовы два новых цеха по сборке корпусов. Возводится еще один — для спуска судов, длина которых сто метров, а ширина — семнадцать.
На заводе делают тральщики проекта 12700. Они спроектированы в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз". Предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях морских баз. Корпус тральщика выполнен из монолитного стеклопластика методом вакуумной инфузии. Это обеспечивает ему высокую прочность и увеличивает срок службы по сравнению с кораблями, корпуса у которых — стальные.
Всего запланировано построить одиннадцать тральщиков данного проекта. Головной корабль "Александр Обухов" уже стоит на вооружении ВМФ РФ.
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