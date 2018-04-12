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Названы сроки возвращения «Адмирала Кузнецова»
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Названы сроки возвращения «Адмирала Кузнецова» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в состав флота в 2021 году, ремонт судна завершится в 2020 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов, передает ТАСС.
«Авианосец будет проходить ремонт, замену всех котлов, оборудования. Есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот», — заявил Борисов.
Ремонт крейсера будет проходить в Мурманске на 35-м судоремонтном заводе.
«Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец. В составе флота находится с 1990 года. Крейсер вооружен крылатыми ракетами «Гранит», расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой. Авианосец несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33, ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29. В 2016 году за время операции в Сирии палубные пилоты «Адмирала Кузнецова» выполнили 420 боевых вылетов (117 ночью), уничтожив более тысячи объектов террористов.
Комментарии4  Ещё 3 источника 
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