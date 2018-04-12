Названы сроки возвращения «Адмирала Кузнецова»

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в состав флота в 2021 году, ремонт судна завершится в 2020 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Авианосец будет проходить ремонт, замену всех котлов, оборудования. Есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот», — заявил Борисов.

Ремонт крейсера будет проходить в Мурманске на 35-м судоремонтном заводе.