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Индия локализует производство российских «Манго»
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Индия локализует производство российских танковых боеприпасов «Манго» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Индия локализует лицензионное производство российских танковых боеприпасов "Манго", которые сейчас собираются из поставляемых Россией узловых комплектов, сообщил РИА Новости в четверг заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.
"На сегодняшний день этот контракт реализуется. Завершена сборка партии из крупноузловых комплектов, она прошла приемо-сдаточные испытания", — сказал он на выставке Defexpo-2018.
Следующий этап — создание партии из мелкоузловых комплектов. Параллельно с этим на индийские предприятия поступает дополнительное российское оборудование для того, чтобы приступить к последнему этапу контракта — локализации производства.
Кроме этого, обсуждается возможная модернизация "Манго", чтобы производить в Индии снаряды с улучшенными тактико-техническими характеристиками.
Впервые о создании лицензионного производства сообщалось в марте 2016 года. Соответствующий контракт, заключенный Рособоронэкспортом и Минобороны Индии, дает индийским предприятиям право на производство и сборку "Манго" на своих мощностях (город Хамария).
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