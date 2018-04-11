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Российские военные корабли вышли из Тартуса
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Российские военные корабли вышли из сирийского Тартуса в море 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Судя по спутниковым снимкам, которые предоставила компания Image Satellite Internacional, корабли ВМФ России вышли из сирийского Тартуса.
Компания предоставила снимки, на одном из которых в доках находятся корабли. На втором снимке кораблей уже нет. Указывается, что российские силы были развернуты в море в связи с угрозой возможных ударов.
В порту остается только субмарина класса «Кило» — так в НАТО обозначают российские «Палтусы» и «Варшавянки».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозах США нанести в ближайшее время удар по Сирии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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