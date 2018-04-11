Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус

Российские военные корабли вышли из сирийского Тартуса в море

Судя по спутниковым снимкам, которые предоставила компания Image Satellite Internacional, корабли ВМФ России вышли из сирийского Тартуса.

Компания предоставила снимки, на одном из которых в доках находятся корабли. На втором снимке кораблей уже нет. Указывается, что российские силы были развернуты в море в связи с угрозой возможных ударов.