«По американским лекалам»: зачем Япония создаёт морскую пехоту

Зачем Япония впервые после Второй мировой войны создаёт морскую пехоту

Китай обеспокоен созданием в Японии морской пехоты. Накануне Страна восходящего солнца представила первое с 1945 года амфибийное подразделение. Новейшие ударные силы будут оснащены по последнему слову техники, а их задачами станут захват и удержание контроля над островами, на которые могут посягать вероятные противники. По мнению экспертов, в качестве таких соперников Токио может рассматривать Россию , Китай и Южную Корею : со всеми этими странами у японцев есть территориальные споры. Кому могут угрожать японские морские пехотинцы, выяснял RT.

«Ударное соединение»

Создание Японией первых с 1945 года подразделений морской пехоты вызвало беспокойство Китая. После того как 7 апреля 2018 года в городе Сасебо префектуры Нагасаки прошла церемония, посвящённая созданию первой амфибийной бригады в составе японских сил cамообороны, с резкой критикой этого шага выступило официальное издание ЦК КПК Global Times.

«Многие задаются вопросом, не использует ли японское правительство повод защиты своей территориальной целостности для оправдания милитаризма, в отношении которого страны региона должны находиться в состоянии повышенной готовности», — подчёркивается в статье.

Критики Японии отмечают, что морская пехота существовала в стране до 1945 года. Японские морпехи играли ведущую роль в оккупации значительных территорий в Восточной Азии и на Тихом океане в годы Второй мировой войны. С принятием новой пацифистской Конституции 1947 года, в которой содержится отказ от ведения войны как суверенного права нации, подразделения морской пехоты в составе сухопутных войск и флота были расформированы. Хотя в 1954 году в Японии были созданы силы cамообороны, морская пехота долго считалась слишком агрессивным родом войск и её подразделения не воссоздавались вплоть до недавнего времени.

«Важно, что корпус морской пехоты — это ударное соединение, оно предназначено не для действий по защите своей территории, что было ранее главной задачей сил самообороны», — отметил в интервью RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

По словам эксперта, создание японских подразделений морской пехоты означает, что Силы самообороны Японии окончательно меняют свой статус, готовность к чему правительство Синдзо Абэ продемонстрировало ещё в 2015 году, когда законодательно разрешило японским военным принимать участие в операциях за рубежом.

«Создание японской морской пехоты означает, что страна готова действовать как региональная держава и готова в перспективе применять свои вооружённые силы не только для защиты территории, но и для использования своих боевых навыков на отдалённых театрах военных действий», — утверждает политолог.

Японская сторона заявила о начале создания сил морской пехоты ещё в 2017 году. 31 марта 2018 года министр обороны Японии Ицунори Онодэра сообщил, что численность амфибийной бригады быстрого реагирования составит 2 тыс. человек. На вооружении японских морпехов будут находиться американские десантные конвертопланы V-22 Osprey, эскадренные миноносцы-вертолётоносцы типа «Хюга» и «Исэ», способные нести также самолёты вертикального взлёта F-35B, и британские амфибийные десантные машины AAV-7.

Серьёзную помощь в подготовке японских морских пехотинцев оказал Корпус морской пехоты США , военнослужащие которого приняли участие в первых показательных выступлениях японских коллег 7 апреля 2018 года. В январе 2018 года японские морские пехотинцы в рамках совместных учений с американцами высадились на побережье Калифорнии.

«Японский корпус морской пехоты создаётся по американским лекалам», — подчеркнул Коновалов.

Ответ Китаю

Как сообщает Kyodo News, новая бригада войдёт в состав Сухопутных сил самообороны Японии. К задачам морских пехотинцев будут относиться защита отдалённых японских островов и их возвращение под контроль Токио в случае оккупации противником.

В качестве наиболее приоритетной области применения рассматривается зона между островами Кюсю и Тайвань, где расположены острова Сенкаку (Дяоюйдао). На них претендуют Япония, КНР и власти Тайваня. В 2020 году бригаду морской пехоты переведут на остров Окинава — ещё ближе к спорным островам.

«Японская пресса пишет откровенно, что это связано с угрозой Китая на южном направлении в Восточно-Китайском море, где у Японии с Китаем идут споры вокруг островов Сенкаку», — отметил в беседе с RT руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Вблизи островов Сенкаку находятся месторождения природного газа. В 2012 году китайские военные корабли вошли в воды спорных островов, а МИД КНР заявил, что острова были и будут китайскими. В 2013 году Япония и Китай продолжили демонстрацию силы вокруг островов. В 2014-м США заявили, что готовы защищать острова от китайского вторжения силами своей морской пехоты. Конфликт из-за островов периодически приводит к осложнениям китайско-японских отношений.

31 марта 2018 года МИД КНР призвал Японию уважать «суверенитет Китая над островами Дяоюйдао». «Кроме того, японцы обеспокоены, что китайский флот наращивает свою деятельность и выходит на просторы Тихого океана, причём делает это, пуская свои корабли в проливах между островами, которые принадлежат японцам, — пояснил Кистанов. — Перебрасывая свои вооружённые силы на юг, Япония преследует единственную цель — отражение китайской военной угрозы в случае, если Китай попытается захватить острова на юге Японии».

30 марта 2018 года американский исследовательский центр Project 2049 Institute выпустил доклад «Белые корабли и маленькие голубые человечки», в котором говорится, что начало военной операции Китая на островах Сенкаку — «лишь вопрос времени». Названы даже сроки китайского вторжения — между 2020 и 2030 годами.

Японцам на этом направлении противостоят силы Северного и Восточного флотов ВМС КНР. Пока из официальных источников известно о существовании двух бригад морской пехоты КНР, главная зона ответственности которых — Южно-Китайское море. Однако Минобороны Китая заявляет о планах расширения, а СМИ пишут, что в состав морской пехоты перевели ещё как минимум четыре бригады за последние два года.

Курильский фактор

По словам Валерия Кистанова, появление морской пехоты у Японии — повод для беспокойства и других стран региона. Так, Токио оспаривает принадлежность России трёх южных островов Курильской гряды — Итурупа, Шикотана, Кунашира, а также группы малых островов Хабомаи. Ставят в Японии под сомнение и суверенитет Южной Кореи над островами Лианкур в южной части Японского моря.

«Теоретически, если дело дойдёт до того, что Япония постарается отбить у России острова, эти десантные мобильные силы очень пригодятся», — считает Кистанов.

При этом эксперт отметил, что Россия, в отличие от Китая, в доктринальных документах Минобороны Японии пока не рассматривается в качестве угрозы для Страны восходящего солнца.

«Россия внимательно следит за общей ситуацией в регионе, и японский фактор учитывается, — заявил Иван Коновалов. — Усиление Восточного военного округа и Тихоокеанского флота — это одно из приоритетных направлений реформы наших вооружённых сил».

В 2017 году была доукомплектована находящаяся на Курильских островах 18-я Пулемётно-артиллерийская дивизия Вооружённых сил РФ. Ранее, в 2016-м, Россия разместила на Курильских островах ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», в задачи которых входят оборона территориальных вод и отражение вражеских десантов. В марте 2018 года в ходе военных учений российские истребители Су-35С отработали перехват самолётов противника в районе Курильских островов и перемещение из Хабаровского края на военный аэродром Буревестник на острове Итуруп. На острове Матуа в средней части Курильской гряды появились новая военная база и аэродром.