ВВС Британии готовы ударить по Сирии

СМИ сообщили о готовности ВВС Британии нанести удары по Сирии

Самолеты британских ВВС на Кипре находятся в полной боеготовности для нанесения удара по Сирии , пишет газета Times со ссылкой на источник.

"Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре)", — приводит газета слова одного из источников в правительстве. "Мы готовы", — добавил он.

По данным газеты, британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к операции в случае необходимости.

На Кипре расположены две британские военные базы, которые находятся под суверенитетом Великобритании. В случае использования баз в военных операциях Лондон должен лишь уведомить Кипр, но ему не требуется разрешения. По данным британских СМИ, на базе Акротири в последние дни наблюдается "повышенная активность".

В среду официальный представитель правительства Кипра Продромос Продрому заявил, что Республика Кипр не намерена каким-либо образом участвовать в планах других стран по возможной военной операции на территории Сирии.