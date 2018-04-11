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Ударная группа ВМС США отправилась к Сирии
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Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman вышла в район Ближнего Востока 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class J. M. Tolbert/ U.S. Navy via AP
Ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем Harry Truman покинула в среду порт приписки Норфолк (штат Вирджиния) и отправилась в район Ближнего Востока. Из Норфолка авианосец вышел около 11:00 по местному времени (18:00 мск), сообщает местная телекомпания WTKR.
В пресс-службе американских ВМС ТАСС категорически отказались комментировать "будущие операции, затрагивающие ударную группу авианосца Harry Truman, равно как и любых других [оперативно] развернутых сил и средств или тех из них, которые могут быть развернуты". В пресс-службе не стали уточнять и то, куда именно направляется эта авианосная ударная группа (АУГ) и когда ожидается ее прибытие в пункт назначения.
Согласно информации ВМС, авианосец сопровождают ракетный крейсер Normandie, а также ракетные эсминцы Arleigh Burke, Bulkily, Forrest Sherman и Farragut. На первом этапе похода к ним присоединится фрегат ВМС Германии Hessen. Позднее в состав АУГ войдут американские ракетные эсминцы Jason Dunham и The Sullivans. На борту Harry Truman размещены примерно 90 самолетов и вертолетов, в состав всей АУГ входят почти 6,5 тыс. военнослужащих.
Как ранее заверили ВМС США, речь идет о "плановом походе" в рамках "регулярной ротации сил и средств". АУГ будет действовать в зонах оперативной ответственности 5-го и 6-го флотов ВМС США. Первая охватывает западную часть Индийского океана и Персидский залив, 6-й флот дислоцируется в Средиземном море.
Предполагается, что АУГ во главе с Harry Truman будет участвовать в "операциях по обеспечению безопасности на море", взаимодействовать с зарубежными союзниками и партнерами США в регионе. Это развертывание также укрепляет возможности армии США по обеспечению "кризисного реагирования", добавила пресс-служба ВМС.
Переброска АУГ происходит на фоне обострения ситуации вокруг Сирии, вызванной утверждениями о применении в минувшую субботу химоружия в населенном пункте Дума близ Дамаска. Президент США Дональд Трамп в связи с этим грозит нанести по Сирии ракетные удары. Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что американская АУГ должна прибыть в Персидский залив примерно в начале мая.
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Комментарии77  Ещё 4 источника 
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