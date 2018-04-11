Авианосная группа США отправилась к Сирии

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman вышла в район Ближнего Востока

Ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем Harry Truman покинула в среду порт приписки Норфолк (штат Вирджиния) и отправилась в район Ближнего Востока. Из Норфолка авианосец вышел около 11:00 по местному времени (18:00 мск), сообщает местная телекомпания WTKR.

В пресс-службе американских ВМС ТАСС категорически отказались комментировать "будущие операции, затрагивающие ударную группу авианосца Harry Truman, равно как и любых других [оперативно] развернутых сил и средств или тех из них, которые могут быть развернуты". В пресс-службе не стали уточнять и то, куда именно направляется эта авианосная ударная группа (АУГ) и когда ожидается ее прибытие в пункт назначения.

Согласно информации ВМС, авианосец сопровождают ракетный крейсер Normandie, а также ракетные эсминцы Arleigh Burke, Bulkily, Forrest Sherman и Farragut. На первом этапе похода к ним присоединится фрегат ВМС Германии Hessen. Позднее в состав АУГ войдут американские ракетные эсминцы Jason Dunham и The Sullivans. На борту Harry Truman размещены примерно 90 самолетов и вертолетов, в состав всей АУГ входят почти 6,5 тыс. военнослужащих.

Как ранее заверили ВМС США, речь идет о "плановом походе" в рамках "регулярной ротации сил и средств". АУГ будет действовать в зонах оперативной ответственности 5-го и 6-го флотов ВМС США. Первая охватывает западную часть Индийского океана и Персидский залив, 6-й флот дислоцируется в Средиземном море.

Предполагается, что АУГ во главе с Harry Truman будет участвовать в "операциях по обеспечению безопасности на море", взаимодействовать с зарубежными союзниками и партнерами США в регионе. Это развертывание также укрепляет возможности армии США по обеспечению "кризисного реагирования", добавила пресс-служба ВМС.