Россия показала самый мощный автомат

На выставке Defexpo India-2018 будет впервые представлен новейший российский крупнокалиберный автомат ШАК-12, сообщили в концерне "Ростех".

Штурмовой автоматный комплекс калибра 12,7 миллиметра разработанный специалистами тульского КБ приборостроения по заказу спецподразделений. Сфера применения ШАК-12 — контртеррористические операции, в ходе которых необходимо остановить одетых в бронежилеты и одурманенных наркотиками преступников, сохранив при этом жизнь заложников (непосредственным поводом к созданию оружия стали события в Беслане ).

— Это идеальное оружие для контртеррористических и иных силовых операций в условиях населенных пунктов, зданий, сооружений, где необходимо обеспечить максимальную безопасность гражданского населения. Мы ожидаем большой интерес к этой разработке со стороны специальных служб зарубежных стран, — рассказал индустриальный директор кластера вооружение "Ростеха" Сергей Абрамов.

Боеприпасы ШАК-12 создавались вместе с автоматом и специально для него. Крупнокалиберные патроны обладают хорошим останавливающим действием, пробивают бронежилеты и не рикошетят. Оружие использует несколько типов боеприпасов для различных задач: с бронебойной пулей, оболочечной, сверхзвуковой облегченной, с двумя и тремя пулями.

Сам автомат выполнен по схеме булл-пап, устройство и схема автоматики засекречены. Оружие оснащено планками Пикатинни для крепления дополнительного оборудования, есть вариант с интегрированным гранатометом барабанного типа. Предусмотрена также установка глушителя.

Штурмовой автомат входит в оснащение российских групп антитеррора.