Заявления России о новом оружии встревожили США

США встревожены заявлениями России о новом оружии

США встревожены заявлениями России о новых видах стратегических вооружений, признался директор Агентства противоракетной обороны (ПРО) Пентагона генерал Самуэль Гривз.

"Что касается заявлений господина (президента РФ Владимира) Путина, то они тревожат, они принуждают нас уделять повышенное внимание (боевым) возможностям, которые нам нужны, чтобы защищаться от того, о чем он сказал — сверхзвуковых угроз", — заявил Гривз на слушаниях в сенате.

Президент России Владимир Путин, выступая 1 марта с посланием Федеральному Собранию РФ, заявил, что в России создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Кроме того, глава российского государства рассказал и о новых образцах лазерного оружия, подводном ядерном беспилотнике, новой межконтинентальной баллистической ракете.

Путин объяснил разработку такого оружия необходимостью противодействия американской системе противоракетной обороны, развертывание которой у границ России угрожает нарушением стратегического баланса.

В Пентагоне сдержано отреагировали на заявление российского президента и сказали, что не удивлены им и готовы обеспечивать безопасность США.