США могут применить против Сирии Tomahawk Block IV

США могут применить против Сирии ракеты Tomahawk Block IV, заявил эксперт

Ранее президент Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Он подчеркнул, что эти ракеты будут "хорошие, новые и "умные".

"Вероятно, речь идёт о крылатых ракетах "Томагавк" в новейшей модификации Tomahawk Block-IV морского базирования, переприцеливание которой возможно при непосредственном выполнении боевого задания. Атака может быть выполнена американскими боевым кораблями, находящимися в восточной части Средиземного моря", — сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что реальный удар США может спровоцировать международной кризис подобный Карибскому, когда мир стоял на грани мировой войны.

"Надо понимать, что неконтролируемая военная агрессия США в Сирии, а тем более прямое столкновение с Вооруженными силами России в САР могут привести к крупному международному кризису и даже к предпосылкам третьей мировой войны. Необходимо, чтобы Пентагон предоставил Трампу четкий анализ ситуации, предостерег его от непродуманных и импульсивных решений", — отметил Коротченко.

По данным из открытых источников, ракета Tomahawk Block IV, которая поставляется в ВС США с 2004 года, может поражать цели на дальность 1600 километров.