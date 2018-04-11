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США могут применить против Сирии Tomahawk Block IV
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Путин прокомментировал мировую обстановку
Путин прокомментировал мировую обстановку

США могут применить против Сирии ракеты Tomahawk Block IV, заявил эксперт 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Stringer
Президент США Дональд Трамп, заявляя о планах нанести удар по Сирии "умными" ракетами, вероятно, имел в виду новейшую модификацию крылатых ракет "Томагавк" — Tomahawk Block IV морского базирования, заявил РИА Новости в среду известный военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее президент Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Он подчеркнул, что эти ракеты будут "хорошие, новые и "умные".
"Вероятно, речь идёт о крылатых ракетах "Томагавк" в новейшей модификации Tomahawk Block-IV морского базирования, переприцеливание которой возможно при непосредственном выполнении боевого задания. Атака может быть выполнена американскими боевым кораблями, находящимися в восточной части Средиземного моря", — сказал Коротченко.
Эксперт подчеркнул, что реальный удар США может спровоцировать международной кризис подобный Карибскому, когда мир стоял на грани мировой войны.
"Надо понимать, что неконтролируемая военная агрессия США в Сирии, а тем более прямое столкновение с Вооруженными силами России в САР могут привести к крупному международному кризису и даже к предпосылкам третьей мировой войны. Необходимо, чтобы Пентагон предоставил Трампу четкий анализ ситуации, предостерег его от непродуманных и импульсивных решений", — отметил Коротченко.
По данным из открытых источников, ракета Tomahawk Block IV, которая поставляется в ВС США с 2004 года, может поражать цели на дальность 1600 километров.
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