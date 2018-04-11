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Генштаб прокомментировал выдвижение авианосца США
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Генштаб прокомментировали выдвижение авианосца США в Персидский залив 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: © AFP 2018 / FABRIZIO BENSCH
Авианосная группа США во главе с "Гарри Трумэном" должна прибыть в Персидский залив в начале мая, это сложившаяся практика пребывания ВМС США в регионе, сообщил на брифинге в среду первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
Опрошенные РИА Новости эксперты ранее выражали мнение, что эта авианосная группа может быть использована в мощном ударе по Сирии.
"Авианосная группа США во главе с авианосцем "Гарри Трумен" и эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив, с ориентировочным сроком прибытия в начале мая. Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе", — сказал он.
По его словам, в российском Генштабе "внимательно отслеживают ситуацию вокруг Сирии" и будут информировать прессу о ее изменениях.
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