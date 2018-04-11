Генштаб прокомментировал выдвижение авианосца США

Генштаб прокомментировали выдвижение авианосца США в Персидский залив

Опрошенные РИА Новости эксперты ранее выражали мнение, что эта авианосная группа может быть использована в мощном ударе по Сирии

"Авианосная группа США во главе с авианосцем "Гарри Трумен" и эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив, с ориентировочным сроком прибытия в начале мая. Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе", — сказал он.

По его словам, в российском Генштабе "внимательно отслеживают ситуацию вокруг Сирии" и будут информировать прессу о ее изменениях.