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Самолеты США активно проводят разведку у военных баз РФ
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Американские самолеты провели разведку у российских баз в Сирии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Семь американских военных самолетов провели разведку вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России. Об этом свидетельствуют данные мониторинга западных авиационных ресурсов, сообщает Интерфакс.
Отмечается, что были замечены шесть патрульных противолодочных самолетов ВМС США P-8A Poseidon, взлетавших с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а также самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, базирующийся в Суда-бэй на греческом острове Крит.
Ранее сообщалось, что к Сирии был также направлен самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских Королевских ВВС.
Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее появились сообщения, что на Думу сброшена хлорная бомба, также распространилась информация о применении нервно-паралитического газа.
Дамаск все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.
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