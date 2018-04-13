Самолеты США активно проводят разведку у военных баз РФ

Американские самолеты провели разведку у российских баз в Сирии

Семь американских военных самолетов провели разведку вблизи побережья Сирии , где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России . Об этом свидетельствуют данные мониторинга западных авиационных ресурсов, сообщает Интерфакс

Отмечается, что были замечены шесть патрульных противолодочных самолетов ВМС США P-8A Poseidon, взлетавших с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а также самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, базирующийся в Суда-бэй на греческом острове Крит.

Ранее сообщалось, что к Сирии был также направлен самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских Королевских ВВС.

Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее появились сообщения, что на Думу сброшена хлорная бомба, также распространилась информация о применении нервно-паралитического газа.