Делегация Минобороны прибыла в Астану

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Эксперт прокомментировал сообщения об уходе российских кораблей из Тартуса

СМИ сообщили о готовности ВВС Британии нанести удары по Сирии

В Минобороны рассказали, когда "Адмирал Кузнецов" вернется в состав флота