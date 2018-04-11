Крымский мост превратился в 19-километровую мишень

Глава ФСБ Александр Бортников заверил, что силовики готовы отразить любую попытку нападения на Крымский мост. Это стало ответом на новые звучащие с Украины угрозы устроить диверсию или даже нанести ракетный удар, когда по мосту откроется автомобильное движение. Самым вероятным сценарием нападения аналитики считают попытку использовать для удара грузовик, начиненный взрывчаткой.

Шеф ФСБ России Александр Бортников подтвердил во вторник, что силовики полностью контролируют обстановку в районе Крымского моста и готовы пресечь попытки диверсий. Контролируется как акватория Керченского пролива, так и воздушное пространство над ней. Защиту моста Бортников назвал одним из приоритетов в совершенствовании общегосударственной системы противодействия террору.

В середине февраля правительство внесло в Госдуму проект отдельного закона по обеспечению безопасности Крымского моста, «в том числе со стороны водного пространства, а также на акваториях в районах запретных или временно опасных для плавания районов».

Как отмечалось в пояснительной записке, в нынешнем виде Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) не позволяет Росгвардии принудительно доставлять суда и физических лиц в порт или на специализированную стоянку за административные правонарушения на акваториях.

Напомним, что власти Украины и отдельные украинские радикалы уже не раз грозили устроить на мосту диверсии. В конце прошлого года экс-заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал Крымский мост уязвимым для ударов военной авиации, а также для ракет наземного и морского базирования.

Ранее националисты запрещенного в России «Добровольческого движения ОУН» пригрозили терактами в день открытия Крымского моста. В частности, радикалы грозили атаками на наши дипмиссии на Украине и за ее пределами.

Препятствовать движению транспорта по мосту пригрозил и один из инициаторов блокады Крыма , член запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Ленур Ислямов . Два года назад Ислямов даже подготовил диверсию в Керченском проливе для разрыва паромного сообщения между полуостровом и материковой Россией. По некоторым данным, операция была сорвана из-за поломки одного из кораблей, которые должны были выйти в море под видом рыбацких.

По мнению экспертов, самым уязвимым будущий мост окажется для нападения не с моря, а с суши. Самым простым способом будет попытка взорвать на мосту грузовик, начиненный взрывчаткой.

«Эти ребята могут прибыть на мост и попытаться его как-то взорвать, хотя это достаточно серьезное сооружение. Чтобы взорвать хотя бы один пролет, потребуется большое количество — от нескольких десятков до нескольких сотен килограммов — тротила,

— заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков. — Но какой-то более серьезный ущерб они вряд ли способны причинить».

В этой связи эксперт не исключает, что при въезде на мост силовикам придется проверять большегрузные автомобили — или все подряд, или выборочно.

«Это вопрос для спецслужб. Но это касается общего противодействия террору, которое должно вестись и ведется по всей стране, — отметил Сивков. — Что касается подхода к мосту с воды, у любой военно-морской базы существуют силы и средства для противодействия подводным диверсионным средствам. Они и будут развернуты возле моста».

Эксперт напомнил, что в 2014 году обсуждалась также идея строительства не моста, а туннеля. В пользу ее высказывался, например, глава Крыма Сергей Аксенов . Одним из аргументов сторонников туннеля была как раз безопасность — туннель легче охранять, и он недоступен для подводных диверсий. «Но строительство тоннеля в разы дороже, к тому же там сложно преодолевать подземные грунтовые воды. От идеи тоннеля отказались», — пояснил Сивков.

«Способов совершить теракт, некий подрыв или порчу инфраструктуры могут быть десятки», — сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» подполковник запаса Алексей Филатов.

По его словам, эта работа будет идти по нескольким направлениям, но многое в стратегии России будет определяться предполагаемым желанием Украины нанести удар.

«В мире построено множество мостов, некоторые из них технически сложнее, чем Керченский, но никто акватории не охраняет как таковые. Профилактика террористических действий ведется в любой стране. В той же Америке тысячи мостов, которые представляют интерес для террористов, но у нас этот вопрос стоит более остро. Наши отношения с Украиной без натяжки можно назвать военными, и Керченский мост — это линия фронта», — сказал Филатов.

По его словам, спецслужбы должны заблаговременно предотвращать подготовку диверсий. Защищать же саму инфраструктуру будет не ФСБ, полагает Филатов, а Минобороны , в частности ВМФ, который обладает для этого необходимыми техническими средствами.

«Учитывая, что это не вокзал или футбольный стадион, а инфраструктура большой протяженности, защита будет достаточно сложной и дорогой», — полагает эксперт, отмечая, что Россия способна справиться с этой задачей.

Как ранее отмечали наблюдатели, за безопасность моста со стороны ВМФ отвечает в частности Новороссийская военная база. Уже с началом строительства установлена охрана от подводных диверсий и от любого удара с воздуха. Опоры моста находятся под присмотром боевых водолазов Росгвардии, а за воздушным пространством следят беспилотники.

В итоге в Крыму должна появиться система комплексной безопасности моста. Как говорил в феврале вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко , она будет заключаться в мониторинге подводной, надводной, воздушной обстановки.