Армию РФ предложили реформировать

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России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
В России к 2024 году необходимо перейти к формированию вооруженных сил исключительно на контрактной основе, считают в Центре стратегических разработок (ЦСР).
"Постепенно в российской армии будет увеличиваться число контрактников, что заметно повысит ее профессионализм и боеготовность — каждый солдат и офицер будут мотивированы прежде всего достойным вознаграждением за их труд", — говорится в материалах ЦСР о стратегии развития России на период 2018-2024 годов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В качестве одного из показателей в стратегии указан пункт, согласно которому "вооруженные силы будут на 100% формироваться на контрактной основе". Также подготовленная ЦСР стратегия предполагает, что в ближайшие шесть лет для военных и их семей будет создан полноценный жилищный фонд.
"Расходы на оборону и вооружение будут гибко планироваться и корректироваться каждый год, что позволит и тратить меньше, и защищаться эффективнее. Появится четкий список нужных военных технологий, а продукция предприятий оборонного производства будет диверсифицирована", — отмечено в материалах ЦСР.
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