Разведчики десантировались в Приморье 

Десантно-штурмовое подразделение разведки Восточного военного округа приняло участие в учениях в Приморском крае. Разведывательные подразделения десантировались с высоты 2 000 метров с вертолётов МИ-8. Для высадки использовались парашютные системы «Арбалет-2», приземление производилось на ограниченную площадку. После военнослужащие отправились на один из приморских полигонов, где выполнили вход в район ведения разведки. Здесь им предстояло организовать засады и уничтожить командный пункт условного противника.