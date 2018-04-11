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Разведчики десантировались в Приморье
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Разведчики десантировались в Приморье 

Рамблер 44 минуты назад
Десантно-штурмовое подразделение разведки Восточного военного округа приняло участие в учениях в Приморском крае. Разведывательные подразделения десантировались с высоты 2 000 метров с вертолётов МИ-8. Для высадки использовались парашютные системы «Арбалет-2», приземление производилось на ограниченную площадку. После военнослужащие отправились на один из приморских полигонов, где выполнили вход в район ведения разведки. Здесь им предстояло организовать засады и уничтожить командный пункт условного противника.
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