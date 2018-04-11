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Российские военные начали применять сирийский вал
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Военные РФ впервые применили сирийский вал 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Российские военные впервые использовали опыт, полученный в ходе войны в Сирии. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Южного военного округа.
Военнослужащие ЮВО, задействованные в учениях, применили тактику сирийского вала, то есть возвели земляные насыпи, чтобы техника могла вести огонь из укрытия.
Кроме того, в ходе маневров приминялись методы борьбы с тоннелями, нестандартные способы маневрирования, а также выявление и уничтожение целей в системе разведывательно-огневых контуров.
В учениях принимают участие более двух тысяч военных Южного округа и примерно 300 единиц вооружения и военной техники. Пресс-служба ЮВО отметила, что «особое внимание» на них уделяется взаимодействию военных, управлению огнем и отработке тактических действий в горно-лесистой местности.
 Ещё 2 источника 
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