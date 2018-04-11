Российские военные начали применять сирийский вал

Военные РФ впервые применили сирийский вал

Российские военные впервые использовали опыт, полученный в ходе войны в Сирии . Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Военнослужащие ЮВО, задействованные в учениях, применили тактику сирийского вала, то есть возвели земляные насыпи, чтобы техника могла вести огонь из укрытия.

Кроме того, в ходе маневров приминялись методы борьбы с тоннелями, нестандартные способы маневрирования, а также выявление и уничтожение целей в системе разведывательно-огневых контуров.

В учениях принимают участие более двух тысяч военных Южного округа и примерно 300 единиц вооружения и военной техники. Пресс-служба ЮВО отметила, что «особое внимание» на них уделяется взаимодействию военных, управлению огнем и отработке тактических действий в горно-лесистой местности.