Ещё
Началась проверка воинских частей в Поволжье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рубль продолжает безустанное падение
Рубль продолжает безустанное падение

Командующий войсками ЦВО начал проверку воинских частей в Поволжье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В штабе объединения генерал-лейтенант Александр Лапин заслушал руководство армии по вопросам выполнения плана деятельности на период до 2020 года.
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин прибыл в Самарскую область, где лично возглавил комплексную группу по контрольной проверке 2-й общевойсковой армии.
Комплексная группа в течение нескольких дней проверит и оценит уровень боевой подготовки воинских частей, а также их готовность к выполнению задач по предназначению, состояние вооружения и военной техники и уровень морально-психологического состояния личного состава.
В штабе объединения генерал-лейтенант Александр Лапин заслушал руководство армии по вопросам выполнения плана деятельности на период до 2020 года, поступления нового вооружения и военной техники, повышения боевого потенциала и слаженности подразделений.
В ходе своей работы командующий дал указания руководству армии взять на особый контроль качество комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, а также проверку подразделений на подтверждение звания «Ударная».
Комплексная проверка войск ЦВО по итогам зимнего периода обучения началась в понедельник. В ходе проверки особое внимание уделяется вопросам внедрения сирийского опыта в боевую подготовку войск.
ТК «Звезда»: последние новости
Эсминец ВМС США Donald Cook – наша справка На Камчатке экипажи истребителей морской авиации ТОФ отработали выполнение воздушной дозаправки в сложных метеоусловиях Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman отправляется в Средиземное море
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России513
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель68
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1097
Авиакатастрофа в Хабаровске5
Небо над Сирией опустело492
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
00:37
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель
Компании Экономика
02:05
Синоптики рассказали о погоде в среду
Общество Новости Москвы
01:48
Британия отказалась бомбить Сирию
Войска Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение