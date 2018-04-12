Ещё
Военная полиция РФ вернула мирную жизнь в Восточную Гуту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская военная полиция вернула мирную жизнь в Восточную Гуту 

ТК «Звезда» 22 часа назад
Фото: tvzvezda.ru
После почти шестилетнего гнета террористов, в освобожденные города возвращаются мирные жители.
На улицах сирийской Думы в Восточной Гуте появился российский триколор. Военная полиция едет по еще совсем недавно подконтрольным боевикам улицам. Мирные жители радостно встречают колонну, которая тем временем достигает заданной точки — места расположения поста российской военной полиции.
Бойцы выставляют блокпосты в самых важных точках города. Теперь они обеспечивают безопасность и правопорядок в период перехода города под контроль САР. С приходом военнослужащих из России и Сирии в Думу возвращается законная власть.
После почти 6-ти лет власти террористов, в Думе начинается новая жизнь. Местные жители радуются тому, что смогут вновь спокойно работать, вернуться к привычной жизни. И благодарят за это российскую военную полицию.
Дума — последний город во всей Восточной Гуте, который только готовится вернуться обратно к мирной жизни. Другие районы уже разминированы и восстанавливаются. В первую очередь подлежат ремонту больницы и поликлиники, которые впервые за долгое время снова начали принимать пациентов.
Новости о вновь открывающихся больницах, школах, магазинах быстро разлетаются по всей стране. В освобожденные города начинают возвращаться семьи, бежавшие от войны.
ТК «Звезда»: последние новости
Италия отказалась от участия в возможной военной акции против сирийского Дамаска В США поднят в воздух «самолет судного дня» Посол Израиля рассказал о канале военной связи с Россией
Комментарии  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США255
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии244
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН235
Украинцы жалуются на русский язык88
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»175
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение