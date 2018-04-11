В Екатеринбурге побреют налысо 860 юношей

Первый заместитель главы Администрации города Екатеринбурга Алексей Кожемяко рассказал, как проходит военный призыв в 2018 году. Ранее приказ о призыве в апреле — июле 2018 подписал президент Владимир Путин . Всего в стране будет призвано 128 тысяч юношей от 18 до 27 лет.

В этом году в Екатеринбурге призовут в военной службе 860 юношей, при этом существенно ниже, чем в прошлом году, когда было призвано более 100 человек.

Участники совещания обсудили ряд вопросов, касающихся организации работы районных военных комиссариатов и их взаимодействия с другими органами власти.