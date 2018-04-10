НАТО не хочет конфликта с Россией

НАТО не желает конфликта с Россией, альянс категорически не хочет оказаться в ситуации, когда столкновение было бы неминуемым, заявила замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер в интервью газете "Коммерсант".
"Позвольте мне подчеркнуть: мы не хотим конфликта с Россией. Реакция НАТО на действия России, которые нас серьезно встревожили, была откалиброванной, пропорциональной и носила исключительно оборонительный характер. Мы категорически не хотели бы оказаться в ситуации, когда столкновение было бы неминуемым. И именно этим мы руководствуемся, принимая решения", — сообщил она.
"Но с другой стороны, мы не могли оставить без ответа противоправные действия России — от захвата Крыма и дестабилизации Донбасса, до вмешательства в политические процессы стран-членов НАТО и последних событий в Великобритании. Подобные действия вызывают у нас серьезную озабоченность, мы видим в них определенную модель поведения. И, тем не менее, хочу еще раз подчеркнуть: мы не хотим конфликта", — добавила Гетемюллер.